Odbrana domaćeg terena: Boston na korak od velikog finala

Košarkaši Bostona pobijedili su na svom parketu Klivlend (96:83) u petom meču finalne serije istočne konferencije.

Najefikasniji i najzaslužniji za trijumf Seltiksa bio je Džejson Tejtum. On je za 41 minuta na parketu postigao 24 poena, a imao je i sedam skokova, četiri asistencije i četiri ukradene lopte.

U redovima Seltiksa dvocifreni su bili i Braun sa 17, Horford sa 15 i Moris i Smart sa po 13 poena.

U redovima Klivlenda Lebron Džejms postigao je 26 poena, a pored njega jedini dvocifreni igrač bio je Kevin Lav, koji je ubacio 14 poena.

