Odlazak toreadora: Alonso najavio povlačenje iz Formule 1

Jedan od najvećih vozača novijeg doba, po mnogima i jedan od najboljih ikad, napušta F1 padok. Fernando Alonso je saopštio da krajem ove sezone stavlja tačku na karijeru u Formuli 1.

“Nakon 17 predivnih godina u ovom fantastičnom sportu, vrijeme je da napravim promjenu i krenem dalje”, piše u saopštenju koje potpisuje Alonso, a izdao ga je njegov aktuelni tim Meklaren. “Uživao sam u svakom minutu i ne mogu dovoljno da zahvalim ljudima koji su doprinijeli da se tako osjećam tokom svih ovih sezona”.

Tridesetsedmogodišnji Španac je u F1 proveo 17 godina, a 2005. je postao najmlađi šampion u istoriji ovog sporta, kada je osvojio prvu od dvije uzastopne titule. Ukupno je ostvario 32 pobjede, 22 pol pozicije i 97 puta se plasirao na pobjedničko postolje.

“Donio sam ovu odluku još prije nekoliko mjeseci i ona je definitivna”, nastavlja Alonso. “I pored toga, zahvalio bih kompaniji Liberty Media za njihove napore da me nagovore da se predomislim i svakome ko me sličnim povodom kontaktirao tokom ovog perioda”.

Ova odluka je vjerovatno bila u opticaju već duže vrijeme jer su Fernandovi pobjednički dani su godinama iza njega. Dvije šampionske titule sa Renoom osvojio je još prije više od deceniju, nije pobijedio na trci već pet godina, a u zadnje četiri se nije popeo ni na podijum.

Razlog za to je činjenica da je posljednjih godina vozio nekonkurentne bolide, posebno u Meklarenu. Vjerovatno najveća frustracija za Alonsa je to što je završio kao vicešampion tri puta u Ferariju, dva puta tik iza Sebastijana Fetela, imao je samo četiri boda zaostatka 2010, a tri boda 2012.

To što se tada nije dočepao titula, a zatim padao sve više evidentno je bilo suviše za jednog od najcjenjenijih vozača u gridu, i to je doprinijelo odluci o povlačenju. Bar kada je u pitanju Formula 1, bar za sada.

“Vidjećemo šta će budućnost da donese, novi uzbudljivi izazovi su odmah iza ugla. Iza mene je jedno od najsrećnijih razdoblja u mom životu, ali sada treba da ispitujem nove avanture”, objasnio je Alonso. “Moje srce će biti sa timom zauvijek. Znam da će se oni vratiti jači i bolji u budućnosti, a to može da bude pravi trenutak za mene da se vratim za volan. To bi me učinilo zaista srećnim”.

Alonso se u zadnje vrijeme takmičio u drugim disciplinama. Preskočio je VN Monaka prošle godine okušavši se na trci Indijanapolis 500 (uz podršku Meklarena), a nedavno je i pobijedio na 24 sata Le Mana sa Tojotom. Potpisao je ugovor sa japanskim timom da nastupa u još nekoliko trka

Svjetskog šampionata u trkama izdržljivosti, a vozio je na 24 sata Dejtone ranije ove godine sa United Autosports timom čiji je osnivač direktor Meklarena Zek Braun.

“Znam da me čitav tim podržava u davanju počasti Fernandovom enormnom doprinosu Meklarenu. On je legenda i ovog tima i kompletne Formule 1”, kazao je Braun. “Fernando je važan dio naše priče i pridružiće se legendarnoj seriji Meklarenovih vozača”.



Alonsova F1 karijera u brojkama:

2 – broj titula (2005 i 2006). U to vrijeme bio je najmlađi osvajač dvije titule (sa 25 godina)

4 – broj timova za koje je vozio Alonso u Formuli 1 (Minardi, Reno, Meklaren i Ferari)

15 – najduži niz plasmana na podijum (tokom 2005. i 2006. godine)

22 – starost Alonsa u godinama kada je prvi put pobijedio na jednoj F1 trci (Mađarska 2003) – tadašnji rekord koji su kasnije srušili Sebastijan Fetel, a onda Maks Verstapen. Ovo je i broj pol pozicija koje je ostvario.

32 – broj pobjeda u F1 karijeri (što ga svrstava na šesto mjesto liste svih vremena, Šumaher je prvi sa 91 pobjedom)

97 – puta je Alonso završio na pobjedničkom postolju

176 – broj uzastopnih startova na trkama između 2005. i 2014.

240 – broj trka koje je završio (rekord)

2001 – debitantska godina u Formuli 1

