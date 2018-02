Odlično veče za Bogdanoviće, još jedan dabl-dabl Jokića

Košarkaši Denvera, savladali su Šarlot (121:104) i tako stigli do 29. pobjede u sezoni. Nagetse je do trijumfa vodio srpski reprezentativac Nikola Jokić, koji je ostavario još jednu sjajnu partiju - on je meč završio sa 15 poena, 16 skokova i sedam asistencija.

Pored Jokića u pobjedničkom timu istakli su se i Gari Haris sa 27, Džamal Marej i Vil Barton su ubacili po 18.

Nikola Jokic fueled the @nuggets victory at home with 15 PTS, 16 REB, 7 AST! pic.twitter.com/u7IYMx3c3M — NBA (@NBA) February 6, 2018

U ekipi Šarlota najefikasniji je bio Kemba Voker sa 20 poena, dok je Dvajt Hauard ubacio poena manje.

Odlično veče imao je i Bogdan Bogdanović. On je sa 15 poena bio najefikasniji u redovima Kingsa, koji su nakon preokreta savladali Čikago (104:98). Srpski reprezentativac je imao i po četiri skoka i asistencije, kao i dvije ukradene lopte.

Džordž Hil je dodao 14, Geret Templ 12 poena za Sakramento. Kod poraženih, 27 poena Zaka Lavina, 20 Džastina Holideja, 18 poena i 14 skokova Bobija Portisa.

Još jedan srpski internacionalac se radovao prethodne noći - Klipersi su dobili Dalas 104:101, a Miloš Teodosić je pobjedi svoje ekipe doprinio sa tri poena, dva skoka i šest asistencija. Boban Marjanović nije igrao, a najbolji je bio Danilo Galinari sa 28 poena.

Odličnu partiju imao je i Bojan Bogdanović. Hrvatski reprezentativac je ubacio 29 poena za Indijanu, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim savlada Vašington (111:102).

Kod Vašingtona, u odsustvu Džona Vola, čak osmorica igrača imala su dvocifren broj poena, a najviše od svih imao je Bredli Bil - 21.

Detroit je bio bolji od Portlanda 111:91 uz 17 poena i isto toliko skokova Andrea Dramonda, i zapaženog Blejka Grifina - 21 poen, devet skokova, šest asistencija.

U poraženom timu, Jusuf Nurkić je imao deset poena i pet skokova.

Rezultati:

Detroit - Portland 111:91

Indijana - Vašington 102:111

Majami - Orlando 109:111

Nju Orleans - Juta 109:133

Denver - Šarlot 121:104

Sakramento - Čikago 104:98

Los Anđeles - Klipers - Dalas 104:101

