Odlučili saigrači: Kalinić ipak dobija medalju sa Mundijala

Hrvatski reprezentativac Nikola Kalinić, ipak će dobiti srebrnu medalju sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, iako je izbačen iz ekipe u toku turnira.

Na takav potez odlučili su se njegovi saigrači.

Selektor "vatrenih" Zlatko Dalić odstranio je napadača Milana poslije prvog kola, pošto je na meču protiv Nigerije (2:0) odbio da uđe u igru zbog navodnog bola u leđima.

Hrvatska je u nastavku prvenstva stigla do finala, u kome je izgubila od Francuske sa 4:2.

Poslije toga se postavljalo se pitanje da li će i Kalinić dobiti medalju.

"To da je Kalinić protjeran iz reprezentacije je prejaka riječ. On je odlukom selektora udaljen iz sastava i to se na kraju pokazalo kao dobra odluka. Što se tiče medalje, ono što ja znam je da će Nikola Kalinić odlukom igrača i stručnog štaba takođe dobiti svoju", izjavio je portparol Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Pacak.

Kalinić je za selekciju Hrvatske do sada odigrao 41 utakmicu i dao 15 golova.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)