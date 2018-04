Održano prvenstvo Crne Gore u konkurenciji mlađih i starijih pionira i pionirki

U organizaciji Džudo saveza Crne Gore, danas je u sportskoj dvorani u Danilovgradu održano državno prvenstvo u konkurenciji mlađih i starijih pionira i pionirki.

U konkurenciji mlađih pionira pravo nastupa imali su takmičari rođeni 2006. i 2007. godine, dok su za starije pionire nastupali takmičari rođeni 2004. i 2005. godine.

Foto: Džudo savez Crne Gore

Na današnjem takmičenju nastupilo je oko 200 takmičara.

Prvaci u konkurenciji mlađih pionira

do 30 kg Ilija Musić (DžK Straševina)

do 34 kg Veljko Radonjić (DžK Kodokan)

do 38 kg Muhamed Beriša (DžK Akademik)

do 42 kg Stevan Sadiku (DžK Miloš Stanković)

do 46 kg Vojo Pejaković (DžK Crnogorac)

do 50 kg Djordje Perišić (DžK Kotor)

do 55 kg Vidak Miljenović (DžK Milenijum)

do 60 kg Pavle Bulatović (DžK Milenijum)

preko 60 kg Stefan Kovinić (DžK Tivat)

Prvaci u konkurenciji mlađih pionirki

do 28 kg Ena Šćepanović (DžK Kipa)

do 32 kg Nina Mugoša (DžK Mladost)

do 36 kg Andrijana Šutović (DžK Straševina)

do 40 kg Teodora Vlahović (DžK Kipa)

do 44 kg Milena Krivokapić (DžK Straševina)

do 48 kg Hana Džoganović (DžK Favorit)

do 52 kg Kristina Jović (DžSCG)

do 56 kg Ajša Nurković (DžK Ibar)

preko 56 Tamara Jovićević (DžSCG)

Prvaci u konkurenciji starijih pionira

do 38 kg Ognjen Tadić (DžK Onogošt)

do 42 kg Refik Bećiragić (DžK Ibar)

do 46 kg Stanko Vujović (DžK Onogošt)

do 50 kg Stevan Nikčević (DžK Onogošt)

do 55 kg Nikola Ćetković (DžK Trebjesa)

do 60 kg Petar Vlahović (DžK Koga)

do 66 kg Aleksa Abazović (DžK Akademik)

do 73 kg Milan Krivokapić (DžK Crnogorac)

preko 73 kg Nemanja Anđelić (DžSCG)

Prvaci u konkurenciji starijih pionirki

do 32 kg Branka Mujović (DžK Stara Varoš)

do 40 kg Milica Mikulić (DžSCG)

do 44 kg Marina Marković (DžK Akademik)

do 48 kg Kristina Milićević (DžK Jedinstvo)

do 52 kg Iva Grujičić (DžK Pljevlja)

do 57 kg Djuković Milena (DžK Pljevlja)

do 63 kg Alida Spahić (DžK Jedinstvo)

preko 63 kg Lucija Janjušević (DžK Trebjesa)

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)