Oksana Čusovitina želi učešće na osmim Olimpijskim igrama

Poznata gimnastičarka, 43-godišnja Oksana Čusovitina rekla je danas da se nada da će uspjeti da se kvalifikuje za svoje osme Olimpijske igre, 2020. godine u Tokiju.

Čusovitina je predstavljajući Sovjetski savez, Uzbekistan i Njemačku osvojila zlatnu i srebrnu olimpijsku medalju, dok je na 15 svjetskih prvenstava osvojila sedam odličja, ali želi da nastavi da se takmiči.

Olimpijske igre u Tokiju počeće mjesec dana poslije njenog 45. rođendana. Njeno prisustvo na velikoj sceni pomaže da se usmjeri pažnja, ali i novac, sportskim programima Uzbekistana. Ona je rekla da se ovim ne bavi kako bi njena zemlja dospjela u centar pažnje, već je stvar mnogo jednostavnija.

"Ja to radim zato što volim. To radim zbog sebe", navela je Čusovitina.

Ona šest dana u nedjelji trenira po dva i po sata.

"Mnogo volim gimnastiku i zbog toga sve ovo radim. Zabavljam se", dodala je ona.

Čusovitina je u kvalifikacijama na Svjetskom prvenstvu u Dohi bila među najboljima u preskoku i mogla bi da se takmiči u finalu.

Ona posljednju deceniju priča o povlačenju, ali o tome je ništa ne pita njen sin Ališer, koji će u novembru napuniti 19 godina.

"On je uvijek zabrinut za mene, ali zna koliko volim gimnastiku pa nikada neće reći da ostanem kod kuće. On me podržava", dodala je Čusovitina.

Pohvalila je višestruku olimpijsku šampionku, 21-godišnju Amerikanku Simon Bajls.

"Ona je fenomen koji se radja jednom u 100 godina", navela je Čusovitina.

