Omić ostaje u Budućnosti do kraja sezone

U danu kada je Budućnost Voli doživjela težak poraz u Madridu od Reala (89:55), u četvrtom kolu Evrolige, centar Alen Omić je produžio ugovor sa "plavima" do kraja sezone, objavio je njegov menadžer Miško Ražnatović.

Alen Omic extended contract with Buducnost Voli, until the end of playing season 2018 19! #BeoBasket