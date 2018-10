Omladincu 14 medalja u Tetovu

Karatisti podgoričkog Omladinsa Omladinca nastup na međunarodnom turniru u Tetovu završili su sa 14 medalja - pet zlatnih, jedna srebrna i osam bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su seniorke Marina Raković (do 68) i Ksenija Rajović (do 61), kadeti Emre Saljiu (do 50) i Milica Jeknić (do 54) i junior Andrija Fatić (do 75).

Finalista je bio senior Ilija Radonjić do 75, ali je morao da se zadovolji srebrnom medaljom.

