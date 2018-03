Omladincu 15 medalja u Sarajevu

Karatisti Omladinca nastup na međunarodnom turniru Ilidžaa open u Sarajevu završili su sa 15 medalja - devet zlatnih, četiri srebrne i dvije bronzane.

Omladinac je sa 37 bodovova zauzeo drugo mjesto u generalnom plasmanu.

Zlatne medalje osvojili su kadetkinja Milena Jovanović (+ 54), juniori Balša Miličković (do 61), Bojan Bošković (do 68), mlađa seniorka Ksenija Rajović (do 61) i senirke Ana Drašković (do 55), Jelena Maksimović (do 61).

Zlatni su bili i timovi u borbama kadetkinja Milica Jeknić, Milena Jovanović), juniora Balša Miličković, ilijaa Radonjić i Bojan Bošković) i seniorki (Ana Drašković, Jelena Maksimović, Ksenija Rajović i Dragana Konjević.

Srebrne medalje osvojili su kadetkinja Milica Jeknić (do 54), seniorke Ksenija Rajović (do 61) i Dragana Konjević (preko 68) i senior Lazar Kukuličić (do 84), a bronzane kadet Vladimir Vukčević (do 57) i mlađa seniorka Ksenija Miličković (do 61).

Turnir je okupio takmičare 84 kluba iz šest država.

