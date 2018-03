Omladincu 16 medalja u Sofiji

Karate klub Omladinac nastup na međunarodnom turniru Nikon open za djecu, kadete, juniore i seniore u Sofiji završio je sa 16 medalja - osam zlatnih i po četiri srebrne i bronzane.

Zlatne medalje osvojili su Jusuf Saljiu (2008, do 28), Una Raković (2008, preko 30), Helena Backović (2006, do 35), Emre Saljiu (2005, preko 45), junior Bojan Bošković, do 68), kadetkinja Milena

Jovanović (preko 54) i seniorka Jelena Maksimović i senior Luka Ivanović u apsolutnoj kategoriji.

Srebrni su bili junior Ilija Radonjić (do 76), seniori Ksenija Rajović (do 61) i Luka Ivanović (preko 76) i juniorska ekipa u borbama u sastavu Bojan Bošković, Ilija Radonjić, Balša Miličković i Janko Dževerdanović.

Bronzane medalje osvojili su Marko Milutinović (2005, do 40), junior Balša Miličković (do 61) i seniori Jelena Maksimović (do 61) i Lazar Kukuličić (preko 76).

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)