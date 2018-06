Omladincu 17 medalja u Sarajevu, šest odličja za Bijelu

Karatisti Omladinca sa 17 medalja kao trećeplasirani završili su nastup na međunarodnom turniru u Sarajevu.

Podgorički karaatisti osvojili su osam zlatnih dvije srebrne i sedam bronzanih.

Zlatne medalje u katama osvojili su junior Dušan Petrović i kadeti Anđela Lapčić i Rijad Mandić, a u borbama Helena Backović (2006, do 35), Jovan Fatic (2005, do 40), Marko Milutinovic (2005, do 45), Emre Saljiu (2005, do 50) i senior Ilija Radonjić (do 75).

Srebrni su bili kadetkinja Ivona Radonjić u katama i Andrija Danilović (2005, do 50), a bronzani kadet Vasilije Perović i junior Blažo Micevski u katama, a u borbama Ognjen Bjelajac (2005,do 40),

Filip Bošković (2005, do 55), kadet Vladimir Vukčević (do 52) i juniori Balša Miličković (do 61) i Andrija Fatić (do 76).

Na turniru su nastupila još dva crnogorska kluba, Bijela i nikšićki Fokus.

Bijela je osvojila četiri zlatne, i po srebrnu i bronzanu medalju, dok je Fokus osvojio osvojio jedno zlato.

Ukupno su na turniru učestvovala 43 kluba iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.

Omladinac sjutra očekuje nastup na "Trofeju Bijeljine".

