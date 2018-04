"Opasan je, udara namjerno, ne poštuje nikoga": Valentino Rosi objavio rat Marku Markesu:

Nevjerovatna stvari dogodile su se juče na drugoj trci u Moto GP šampionatu, a dan kasnije Valentino Rosi objavio "rat" Marku Markesu.

Velika nagrada Argentine pripala je Kajlu Kračlou iz tima LCR Honde, ali je Markes ukrao šou.

On je već na startu trebalo da bude kažnjen, jer je startovao motor nakon što se prethodno ugasio, a da su se pravila poštovala on je morao da startuje iz pit-stopa...

Kasnije je zbog agresivne vožnje, imao kontakt sa Alešom Aspergarom, pa onda sa Takagijem Nakagamijem, a kada se probijao do šeste pozicije sa staze je izbacio Rosija.

Trku je završio na petom mjestu, ali je direkcija odlučila da ga kazni 30 sekundi, zbog obaranja Rosija, pa je trku zvanično završio na 18. mjestu.

Markes je došao do Rosijevog boksa, da se izvini, ali Italijan nije htio da priča sa njim.

„Mislim da nijesam uradio ništa ludo. To što se desilo sa Rosijem je bila greška, posljedica uslova na stazi, pošto sam imao probleme sa prednjim krajem. Morate da razumijete kakvi su uslovi bili, naravno da je trkačka linija bila suva, ali sam prešao preko vlažnog dijela staze. Došlo je do kontakta, pokušao sam da skrenem, a kada sam vidio da je pao, izvinio sam se. Ali bilo je sličnih kontakata, između Zarka i Pedrose, Petručija i Espargara. Bilo je teško, ali to nema veze, dao sam 100 odsto, ali je ovo bila problematična nedjelja“, izjavio je Markes.

Rosi je danas objasnio zašto nije prihvatio Markesovo izvinjenje.

„Radilo se o jako opasnoj situaciji. Ljudi koji vode trku moraju da počnu da rade nešto inače će biti povrijeđenih. Samo u ovoj trci imao je kontakt sa četvoricom ili petoricom vozača. Cilja u vašu nogu, udara između noge i motora i tačno zna da neće pasti, ali da vi hoćete. Jedna stvar koja se dogodila Markesu na ovoj trci može da se dogodi, ali ne sve one zajedno. Njemu se to dešava iznova, i iznova, i iznova... Ovo radi svima. U Kataru je to uradio Zarku, pa zatim Doviciozu", rekao je Rosi

Rosi je naglasio i da pravila ne važe za Markesa...

"Stvar je u tome što je jako opasan. Čovjek radi šta hoće i kome hoće. To radi sa ciljem. Udari vas namjerno, mene je udario između noge i motora kao što je to uradio Espargari pri brzini od 200km/h. Problem je u tome što nema poštovanja za protivnike. Podiže takmičenje na nivo velike opasnosti. Ponekad se to dogodi svakome, dešavalo se i meni u prošlosti, ali Markesu se dešava svaki put. Zbog toga kontrola trke mora da reaguje, jer će i drugi početi da podižu nivo agresivnosti ukoliko njemu bude dozvoljeno da nastavi ovako, a to će biti jako opasno za ovaj sport", rekao je Rosi.

Izvinjenje nije prihvatio...

"Kako da ne, Markes dođe da se izvini pred kamerama, ali to je samo reklama. Nije iskren. Da se ovo desilo samo danas, pa da je došao da se izvini, razumio bih i prihvatio. Ali on to radi iznova i iznova, pa se potom izvinjava, zatim isto i ponovo izvinjenje. U takvoj situaciji ne prihvatam njegova izvinjenja. Nadam se da će ostati što dalje od mene i da me neće gledati u lice. A ja njemu mogu da kažem u lice. To što svaki put dolazi da se izvini je šala. Njegova izvinjenja su smiješna.“, izjavio je, vidno izvervirani, Rosi.

