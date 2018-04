Oproštaj u suzama: Andres Inijesta objavio da ide iz Barse

Došao je i taj dan - Andres Inijesta je zvanično objavio da ide iz Barselonu.

Odluku je saopštio na pres konferenciji, u suzama, baš kao što je prije nekoliko godina uradio i Ćavi Ernandes.

Legenarni fudbaler karijeru će nastaviti u kineskom klubu Čungćing.

"Ovo je najteži dan u mom životu, jer odlazim iz kuće, prvi put. U Barsi sam 22 godine, došao sam kao dječak, doživio trenutke koji se pamte. Nije bila laka odluka, ali jednog dana je moralo i ovo da se dogodi", kazao je Inijesta.

"Bio sam dio najvećeg i najboljeg kluba na svijetu, i to me čini ponosnim. Bio sam kapiten najboljim fudbalerima i najboljim ljudima - Leu, Ćaviju, Đeraru... To je moja sreća, a ne to da li sam bio najbolji od njih. To što nisam osvojio Zlatnu loptu ne mijenja ništa, lične nagrade nisu suština fudbala".

Sa Barselonom je osvojio 31 trofej, za 16 godina igranja u prvom timu.

Odigrao je 723 utakmice u dresu voljenog kluba.

