Oproštaj Žulija Sezara

Fantastični brazilski golman, Žulio Sezar, završio je karijeru. To je objavio Inter, u čijem je dresu je sjajni Brazilac pokorio svijet.

Žulio Sezar je sa Interom osvojio titule rpvaka Evroep i svijeta, te pet Skudeta, tri Kupa Italije i četiri Superkupa Italije. I u reprezentaciji je bio sjajan sa titulama prvaka Južne Amerike i dva trofeja Kupa konfederacija.

7⃣ years wearing ⚫🔵

2⃣2⃣8⃣ Inter appearances

🥇🥇🥇🥇🥇 @SerieA_TIM titles

🏆🏆🏆 Coppa Italia

🏆🏆🏆🏆 Supercoppa Italiana

🏆 @ChampionsLeague

🏆 FIFA Club World Cup



A legendary career comes to an close: Happy Retirement #JulioCesar! pic.twitter.com/RhZqPwzxo3