Orlando poražen od Filadelfije: Vučević odigrao odličan meč

Orlando je sinoć u prvoj predsezonskoj utakmici poražen od Filadelfije 120:114, a crnogorski reprezentativac, Nikola Vučević bio je najbolji pojedinac u redovima "magičnih".

Baranin je sjajno odigrao utakmicu. Za 23 minuta, koliko je proveo na parketu, upisao je 20 poena, a ostvario je i pet skokova, dvije blokade i dvije asistencije.

Pored Vučevića dvocifren košgeterski učinak u timu Orlanda imali su i Ros sa 13, Bamba i Augustin sa po 12 i Gordon 10 poena.

