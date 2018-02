Orlovi iz Filadelfije iznenadili šampiona, Brejdi tragičar, Fols junak

Najveći američki sportski spektakl završen je iznenađenjem - Filadelfija Iglsi savladali su Nju Ingland Petriotse 41:33 u Super boulu, koji je odigran u Mineapolisu.

To je prvi trofej u istoriji Filadelfije, osvojen u sjajnoj utakmici, punoj uzbuđenja i preokreta.

Iglsi su vodili od početka, ali je branilac titule smanjio na 33:32 na devet minuta do kraja meča.

Petriotsi, međutim, nisu imali rješenja za Nika Folsa, koji je dobio titulu MVP-ja, postavši prvi kvoterbek koji je u Super boulu imao bačeni i uhvaćeni tačdaun.

What a game. 🦅🏆



FULL HIGHLIGHTS from the @Eagles and @Patriots incredible @SuperBowl! #SBLII pic.twitter.com/6ZnX98RlGF