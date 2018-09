Osaka za istoriju, Serena izgubila kontrolu: Skandalozno finale u Njujorku

Teniska istorija je ispisana, prvi Grend slem ide u Japan - 20-godišnja Naomi Osaka savladala je Serenu Vilijams u finalu US opena, 2:0 (6:2, 6:4).

Osaka je odigrala spektakularan meč, ali je njena pobjeda ostala u sjenci nevjerovatnih scena na Artur Eš stadionu.

Nakon izgubljenog prvog seta, Serena je u drugom potpuno izgubila živce, kada joj je sudija Karlos Ramos dodijelio kaznu zbog tzv. "koučinga".

Ona je tvrdila da nije, ali je, kako navode američki mediji, njen trener Patrik Muratoglu priznao da joj je davao instrukcije.

So Patrick did this. We have no idea that Serena even saw it and somehow she got coaching? #USOpen pic.twitter.com/o14IezjHNR