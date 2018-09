Otpao i Marušić, Vukčević poručuje: Nije jednostavno, ali smo navikli na probleme

Tri dana pred start Lige nacija lista igrača fudbalske reprezentacije koji neće moći da nastupe je šira za jedno ime - Adama Marušića, koji definitivno neće igrati ni protiv Rumunije u Ploeštiju u petak, kao ni sa Litvanijom tri dana kasnije pod Goricom.

Pored Marušića, nema ni Stevana Jovetića i Marka Vešovića, povrijeđen je i Luka Đorđević, dok će Marko Janković sigurno propustiti prvu utakmicu, a pod znakom pitanja je i za drugu... Problemi se, dakle, samo nagomilavaju.

"Iskreno, više ni ne znam koji je ovo put da se dešavaju takve stvari. Na neki način smo i navikli da nismo kompletni, ali koliko god da nas ima, moramo da damo sve što imamo. Ja sam srećan što smo se nakon pola godine opet okupili, što ćemo opet igrati. Dobro je i što su sada na programu takmičarske utakmice, sve se boduje i nema razlike. Biće teško bez glavnih igrača, ali u našem pristupu se ništa ne mijenja", poručio je vezista Nikola Vukčević.

Ambicije u ovakom stanju teško mogu da budu najveće, ali Crna Gora nema mnogo izbora, jer poraz nikada nije opcija.

"Ambicije jesu drugačije. Jovetić je naš glavni igrač, Vešović, Marušić..., svi su bitni, jer nam baza nije velika da bismo lako nadomjestili bilo čiji izostanak. Međutim, moramo da razmišljamo pozitivno, da budemo spremni da jurimo dobar rezultat", dodaje vezista "hrabrih sokola".

A dobar rezultat bi bio i remi, poručuje nova akvicija španskog Levantea.

"U Rumuniju idemo da ne izgubimo, to je glavni cilj. Naravno, još bi bilo bolje ako pobijedimo. Igrali smo sa Rumunima, imamo dobar skor protiv njih iz prošlih kvalifikacija, ali sada je mnogo toga drugačije, a ni mi nismo kompletni. Nije lako, ali vjerujem da ćemo ostvariti dobar rezultat.

Vukčević je nedavno napravio fantastičan transfer - u Levante je stigao iz portugalske Brage za 8,9 miliona eura. To je i najveći transfer u istoriji kluba iz Valensije, ali Vukčević i dalje čeka na prve minute u dresu novog kluba.

"Promijenio sam sredinu nakon pet godina. Zadovoljan sam izborom novog kluba, iako je bilo još ponuda iz drugih šampionata. Nisam još debitovao, ali to nije iz razloga što nemam kvalitet, jer sama činjenica da su me platili toliko koliko jesu, te da je to najvećin transfer u istoriji Levantea, govori koliko ljudi iz kluba vjeruju u mene. Ali, imao sam poteškoće u Bragi tokom priprema, nisam odradio taj dio kako treba, jer nisam bio mislima u klubu, već negdje drugdje. Želio sam da idem i sad plaćan tu cijenu, ali se iz sedmice u u sedmicu osjećam sve bolje", istakao je Vukčević.

I za njega je, međutim, pitanje koliko može da bude na traženom nivou s obzirom na to da nekoliko mjeseci nije odigrao takmičarski meč. Isti problem ima i Fatos Bećiraj, koji je prošle sedmice raskinuo ugovor sa belgijskim Mehelenom.

"Ne mogu da kažem da sam sto odsto spreman, ali uvijek za reprezentaciju dajem sve što mogu. Ako je to 80 odsto, onda dam toliko. Mislim da će sve biti kako treba", zaključio je 26-godišnji Vukčević.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)