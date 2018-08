Ovako je Đoković proslavio plasman Zvezde u Ligu šampiona

Uz ovakve navijače, uspeh je neminovan 😊 Hvala @djokernole od srca ❤️ #crvenazvezdafk #czv #zvezda #crvenazvezda #championsleague #fkcz #djokovic #serbia

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Aug 29, 2018 at 3:47pm PDT