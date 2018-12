Ovo bi mogla da bude sezona o kojoj sanjamo

Edvin Džekson nije imao šutersko veče u pobjedi Budućnost Volija protiv Barselone, treće u Evroligi - ubacio je samo šest poena (5-1 za dva, 3-0 za tri). Francuski internacionalac je, međutim, pogađao kada je to bilo najpotrebnije protiv svog bivšeg kluba, kao i većina saigrača.

Prvo je polaganjem pogodio za 64:59, na 73 sekunde do kraja, i zaokružio odlučujuću seriju “plavih” od 10:0 (koju je započeo Nemanja Gordić sa prvih osam poena, od čega dvije trojke). A onda je bio miran i siguran sa linije slobodnih bacanja, za konačnih 67:64, na šest sekundi prije kraja…

"Veoma smo srećni zbog pobjede protiv velike ekipe kakva je Barselona. Nevjerovatno je što smo nastavili sa pobjedama kod kuće", rekao je za “Vijesti” Džekson, koji je protiv Barselone imao ove sezone rekordnih pet asistencija na jednom meču, a imao je i tri skoka i ukradenu loptu.

Ističe da je bio lijep osjećaj igrati protiv bivšeg kluba, u kojem je igrao u dva navrata, i iz kojeg je ljetos stigao u Podgoricu.

"Veoma poštujem i volim ljude iz Barselone, stručni štab, igrače. Uvijek je lijepo takmičiti se protiv onih koje voliš, i posebno kad ih pobijediš".

Džekson ističe da je atmosfera u “Morači” protiv Barselone “ponovo bila sjajna, kao protiv CSKA”, što mu daje razloga za optimizam u nastavku Evrolige.

"Osjećamo da nijesmo tako daleko od plej-ofa, samo dvije pobjede, i to nam daje nadu. Igramo sada protiv Gran Kanarije, i ako odigramo na ovom nivou, možemo da ih pobijedimo. Ponavljam, ovakva pobjeda protiv Barselone nam daje nadu", ističe Francuz, koji u 11 mečeva u Evroligi ima prosječno 10,1 poen (50 odsto šut za tri poena), 2,7 skokova i 1,7 asistenciju.

Nakon slabog starta sezone, a poslije prve pobjede protiv Baskonije, stvari su krenula nabolje u Evroligi, stigle su velike pobjede protiv CSKA i Barselone.

"Ima momenata kada ne igramo dobro, ali se ne predajemo, nastavljamo da se borimo do kraja. To nam donosi ove pobjede kod kuće".

Foto: Filip Roganović

Iduće sedmice protiv Gran Kanarije je nova šansa da šampion ABA lige prvi put upiše i pobjedu u gostima u Evroligi.

"Do sada nijesmo dobro igrali u gostima, nijesmo igrali sa istom energijom kao u našoj dvorani, u kojoj je sve lakše, jer imamo sjajne navijače. Ali, moramo dati sve od sebe da upišemo i pobjedu u gostima, koja bi mogla nešto da promijeni. Ako pobijedimo Gran Kanariju u gostima, i još nekoga, a sa vjerom da možemo kod kuće da pobijedimo bilo koji tim, ovo bi mogla biti sezona o kojoj sanjamo", istakao je Džekson.

Borbenost je ključ našeg uspjeha

Budućnost je dobila meč protiv Barselone na drugačiji način u odnosu na mečeve sa Baskonijom i CSKA, bez dalekometne paljbe, ali strpljivom i borbenom igrom u meču koji je bio neizvjestan do kraja.

"To je način na koji mi pobjeđujemo. Mi nismo ekipa koja može da dobija utakmice u Evroligi sa 20 poena razlike. Baskonija je bila izuzetak, tada smo pogodili, maltene, svaki šut. Ali, ako želimo da nastavimo da pobjeđujemo, moramo da se borimo, to je sigurno, od prvog do posljednjem momenta utakmice. To je ključ našeg uspjeha. Tako je i bilo protiv Barselone, igrali smo odličnu odbranu, kao u drugom poluvremenu protiv CSKA, i zato smo pobijedili dva legendarna tima. Znam da je to nevjerovatno za naše navijače, ali takođe i za nas. Sada moramo da odradimo posao i protiv ekipa koje nijesu nivo CSKA i Barselone", zaključio je Džekson.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)