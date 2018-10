Ovo je masokta Igara malih zemalja

Zvanična maskota Igara malih zemalja - koje se održavaju naredne godine u Crnoj Gori - je Smokvić.

Foto: montenegro2019.me

"Smokvići su sa primorja, po kome državu Crnu Goru prepoznaju kao jednu od najljepših turističkih destinacija u svijetu. Smokvić namjerno liči na smokvu jer smokva je voće snage, energije, napretka... a to je nephodno svakom sportisti. Smokvić je dobar domaćin i uvijek će vas ponuditi bilo suvim, bilo svježim smokvama. Strani gosti ga zovu Mister Smokvić i njemu je to simpatično Nije ni najzgodniji dasa, niti je sportske građe, ali voli sport i u njemu uživa u svakoj prilici. On je veseo i drag i donosi dobru sreću igračima. Smokvić obožava djecu i kad ih ugleda podijeli im bombone, a ustvari to su suve smokve upakovane u štraftasti papir – ljubičasto zeleni, a i djeca njega obožavaju i smiješan im je i zabavan naročito kad igra", piše na zvaničnom sajtu igara.

Foto: montenegro2019.me

Igre malih zemalja na programu su od 27. maja do prvog juna naredne godine.

