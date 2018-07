Ovo su kandidati za najboljeg fudbalera svijeta: Kraj dominacije Mesi - Ronaldo?

Svjetska fudbalska federacija objavila je listu od 10 kandidata za nagradu "The Best", koja se dodjeljuje najboljem fudbaleru na svijetu.

Kandidati su:

Kristijano Ronaldo (Real/Portugal)

Kevin De Brujne (Mančester siti/Belgija)

Antoan Grizman (Atletiko/Francuska)

Eden Azar (Čelsi/Belgija)

Hari Kejn (Totenhem/Engleska)

Kilijan Mbape (PSŽ/Francuska)

Leo Mesi (Barselona/Argentina)

Luka Modrić (Real/Hrvatska)

Mohamed Salah (Liverpul/Egipat)

Rafael Varan (Real/Francuska)

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d