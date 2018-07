Ozil: Imam i tursko i njemačko srce, slika s Erdoganom nema veze s politikom

Fudbaler Njemačke Mesut Ozil kaže da je zbog porijekla njegove porodice 'podijeljen', odnosno da ima jedno tursko i jedno njemačko srce.

Ozil je prije Svjetskog prvenstva u Rusiji izazvao buru fotografijom sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom i ta fotografija je u Njemačkoj dočekana 'na krv i nož', podsjeća B92.

Ozil kaže da je prethodnih nedjelja imao vremena da razmisli o svemu i o tome je odlučio da napiše pismo javnosti.

"Kao i kod mnogih ljudi, moje porijeklo nije vezano samo za jednu zemlju. Dok sam odrastao u Njemačkoj, moja porodična pozadina ima korijene koji su čvrsto vezani za Tursku Ja imam dva srca, jedno njemačko, jedno tursko. Tokom djetinjstva, majka me je učila da uvijek poštujem i da nikad ne zaboravim odakle sam došao i o tim vrijednostima još uvijek razmišljam do današnjeg dana", rekao jeOzil i objasnio da se sa Erdoganom srijetao više puta u prethodnih osam godina, te da to predstavlja poštovanje institucije predsjednika.

Njegova reprezentacija je u Rusiji doživjela krah već u grupnoj fazi, iako je kao aktuelni vladar planete bila projektovana za samu završnicu prvenstva.

Gundogan i Ozil sa Erdoganom Foto: Reuters

Neubjedljiva igra protiv Meksika, tijesna pobjeda individualnom bravurom Krosa i onda nokaut i poraz od Južne Koreje pogurali su Švedsku i Meksiko dalje.

Usred te priče našao se i Ozil, ali i atmosfera u ekipi Joakima Leva. Vezista Arsenala kaže da bi zapravo nepoštovanje prema svojim korijenima bilo to da se nije sreo sa predsjednikom.

"Nebitno ko je predsjednik, on je predsjednik u zemlji mog porijekla i siguran sam da i kraljica Elizabeta i Tereza Mej misle isto jer su ugostile Erdogana u Londonu. Isto bi bilo i da je turski i da je njemački predjsednik, moj postupak ne bi bio drugačiji", kaže njemački fudbaler.

On se u drugom delu pisma kritikovao i način na koji su mediji izvještavali o njemu rekavši između ostalog i da ga je tursko nasljeđe učinilo legitimnom metom za 'guranje' političke svrhe u izvještavanju.

