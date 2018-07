Ozil napušta reprezentaciju, optužio Njemce za rasizam

Njemački fudbaler Mesut Ozil napao je fudbalski savez te zemlje zbog načina na koji je tretiran i potvrdio da neće više igrati za selekciju Njemačke.

On je to objavio u otvorenom pismu na Tviteru, nakon što je pojasnio zašto se fotografisao sa turskim predsjednik Redžepom Tajipom Erdoganom, zbog čega je pretrpio žestoke kritike u Njemačkoj.

On se posebno osvrnuo na predsjednika Fudbalskog saveza Njemačke, Rajnharda Grindela, kazavši da "neće biti žrtveno jagnje zato što on nije sposoban da obavlja svoj posao".

Grindel je nakon ispadanja Njemačke na Mundijalu u Rusiji pozvao fudbalera da javno saopšti zbog čeka se fotografisao sa Erdoganom, preispitujući Ozilovu posvećenost nacionalnom dresu.

Ozil smatra da je Grindel situaciju iskoristio kako bi iskazao svoje političke stavove, a optužio ga je i za rasizam, piše Goal.com.

"Njemac sam kad pobjeđujemo, ali i imigrant kad gubimo", kazao je Ozil.

Naveo je i da ga je političar Bernd Holchauer nazvao "kozoje***m", kao i da mu je direktor njemačkog pozorišta poručio da se "vrati u Anadoliju".

"Osjećam se nepoželjnim i mislim da su svi zaboravili šta sam uradio za reprezentaciju otkako sam debitovao 2009. godine", smatra Ozil.

Ozil je za devet godina u nacionalnom timu odigrao 92 utakmice i postigao 23 gola. Sa Njemačkom je 2014. godine osvojio Mundijal, i dvaput igrao polufinale na Evropskim prvenstvima 2012. i 2016. godine.

Ozil i Erdogan Foto: Reuters

Objašnjavajući zašto se fotografisao sa Erdoganom, Ozil kaže da je zbog porijekla njegove porodice 'podijeljen', odnosno da ima jedno tursko i jedno njemačko srce.

"Kao i kod mnogih ljudi, moje porijeklo nije vezano samo za jednu zemlju. Dok sam odrastao u Njemačkoj, moja porodična pozadina ima korijene koji su čvrsto vezani za Tursku Ja imam dva srca, jedno njemačko, jedno tursko. Tokom djetinjstva, majka me je učila da uvijek poštujem i da nikad ne zaboravim odakle sam došao i o tim vrijednostima još uvijek razmišljam do današnjeg dana", rekao jeOzil i objasnio da se sa Erdoganom srijetao više puta u prethodnih osam godina, te da to predstavlja poštovanje institucije predsjednika.

Vezista Arsenala kaže da bi zapravo nepoštovanje prema svojim korijenima bilo to da se nije sreo sa predsjednikom.

"Nebitno ko je predsjednik, on je predsjednik u zemlji mog porijekla i siguran sam da i kraljica Elizabeta i Tereza Mej misle isto jer su ugostile Erdogana u Londonu. Isto bi bilo i da je turski i da je njemački predjsednik, moj postupak ne bi bio drugačiji", kaže njemački fudbaler.

