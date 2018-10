Pantić: Crna Gora ne igra protiv Srbije, već protiv Kokezanije

Milojko Pantić je doajen srpskog novinarstva, legendarni komentator, svjedok i, posredno, akter velikih uspjeha jugoslovenskog sporta, posebno fudbala.

Popularni Panta je sada, može se reći, aktivni penzioner - analitičar i kritičar srpskog fudbala i ne samo fudbala.

Za TV Vijesti je govorio o predstojećoj utakmici između Crne Gore i Srbije, ali i anomalijama koje, po njegovom mišljenju, sprečavaju “orlove” da potencijal koji imaju pretvore u rezultate.

"O utakmici Crna Gora - Srbija imam isti stav kao i iskusni selektor Crne Gore Ljubiša Tumbaković. On je, pročitao sam, rekao da će Crna Gora igrati bez kompleksa. Siguran sam da će tako i biti. Što se Srbije tiče, i da hoće Srbija ne može da igra, ne ovu - već i nijednu drugu utakmicu, bez kompleksa. Zašto - jer je kompleks u glavama, duši i nogama fudbalera Srbije", kazao je Pantić.

Legendarni novinar objašnjava o kakvom je kompleksu riječ, potvrdivši još jednom da je veliki oponent vladajućoj fudbalskoj garnituri u Srbiji, na čelu sa predsjednikom FSS Slavišom Kokezom.

"Kompleks nije niže, niti više vrijednosti. To je jedinstven kompleks u svijetu i zove se Slaviša Kokeza. To je čovjek koji je privatizovao Fudbalski savez i fudbal u Srbiji do te mjere da je savez pretvorio u agenciju za međunarodni transfer fudbalera. Zato je i smijenio Slavoljuba Muslina, koji je selekciju doveo do Svjetskog prvenstva".

Pantić je mnogo puta, u svakoj prilici, govorio da je odlazak Muslina bio kobna greška.

"Na njegovo mjesto je postavio samozvanog stručnjaka, trenera ne samo početnika, već čovjeka bez dana iskustva - Mladena Krstajića. To je dodatno pojačalo kompleks u glavama igrača-reprezentativaca”.

I navijači srpske reprezentacije, koji, kako kaže, često prave “anti-sportske orgije”, dio su tog sistema.

"Koliko znam, Crna Gora nema navijače-profesionalce, dok je u Srbiji kriminalna struktura pretvorila navijanje u profesiju. Oni su tako osvojili nekada velike, a sada propale klubove Crvenu zvezdu i Partizan, kao i kompletan fudbal. Oni su otjerali sve prave prijatelje fudbala sa stadiona u Srbiji".

Srbija je, bez sumnje, jača od Crne Gore, na papiru i po sastavu. Ali, Pantić smatra da Srbija nije tim.

"Individualni kvalitet je apsolutno na strani Srbije, ali fudbal nije pojedinačni sport. Crna Gora kao tim ima šansu".

Srbija ima kvalitet i materijal da bude ozbiljna selekcija, jedna od najboljih na svijetu, smatra Pantić.

"To su igrači koji spadaju među 10 najboljih na svijetu, da ih vodi pravi stručnjak. Sada su na Fifinoj listi 35-36. Zašto? Zato jer nemaju vođu. Zašto nemaju vođu? Jer je savez privatizovan. Da bi neki tim ili klub bio uspješan mora da ima dobro rukovodstvo, stručni sastav i igrače. Od ta tri elementa, tog nepisanog zakona, u Srbiji postoje samo igrači. Time je valjda sve jasno".

Ali Baba nam je ukrao parlament, vladu, sudove, medije, fudbal...

Pantić je poznat kao kritičar ne samo stanja u srpskom fudbalu, već i u državi. Za Srbiju kaže da je zarobljena država...

"Građanima Srbije je jedan politički Ali Baba sa 40-ak razbojnika ukrao parlament, vladu, sudove, medije, fudbal... Ukrao nam je državu, a kada se država ukrade onda je haos blaga riječ. Društvom dominiraju kriminal, teror, lopovluk svake vrste, neznanje, primitivizam... Tako se ljudima život pretvara u razbojništvo. Zato ja, kao i mnogi misleći ljudi u Srbiji, neću i ne mogu da govorim o tricama i kučinama, jer tako preskačem život. Nema nikakvih promjena u društvu dok se potpuno ne promijeni društveno-politički sistem, a do toga može doći samo ustavotvornom skupštinom. Nažalost, to je teško izvodljiv projekat", kaže Milojko Pantić.

Savićević je najbolji crnogorski fudbaler svih vremena, Mijatović je blizu

Crna Gora nema toliko velikih fudbalera, ali ima dva bisera. Između Jovetića i Savića, Pantić bira Jovetića.

"U njegovoj igri ima toliko atrakcije i napadačkog kvaliteta", kaže Pantić.

U izboru za najboljeg crnogorskog fudbalera svih vremena dilemu nema...

"Ja ne znam nijednog Crnogorca, bez obzira na klupsku opredijeljenost, kome Dejo Savićević nije najbolji crngorski igrač svih vremena. I ne samo crnogorski, već i Zvezdin. Sasvim blizu je i Peđa Mijatović".

Pantić smatra da Crna Gora može do velikog takmičenja, mora da vjeruje, kao što je vjerovao Island.

"To ribarsko ostrvo ima selekciju koja je u konkurenciji Hrvatske izborila plasman na Evropsko prvenstvo, a zatim igrala u četvrtfinalu. To i Crna Gora može da ostvari".

Za Srbiju, međutim, nije optimista.

"Dok je na njenom čelu Slaviša Kokeza to nije reprezentacija Srbije, već “kokezanije”. I dok je to tako, Srbija nema nikakve šanse".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (5 glasova)