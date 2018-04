Partizan najgledaniji, Budućnost na četvrtom mjestu

Sezona u ABA ligi okončana je u subotu, trijumfom ekipe Budućnost Voli. Nedugo nakon završetak sezone objavljeni su i podaci o posjećenosti. Skoro 400.000 gledalaca je posmatralo mečeve ABA lige, a drugi put zaredom je u prosjeku po meču u sezoni posjeta premašila broj od 2.500.

U prosjeku je mečeve ABA lige pratilo 2.547 gledalaca, što je povećanje sa 2.046 sezonu prije. Sezona 2017/18 je druga najgledanija u prosjeku u istoriji takmičenja, poslije sezone 2012/13 u kojoj je 2.723 gledalaca pratilo u prosjeku utakmice.

THANK YOU, FANS! Average #ABALiga game attendance went up by almost 25% this season and was the highest since 2013!@PartizanBC had the most attended home games, followed by @kkcrvenazvezda & @kkzadar.



More at: https://t.co/08UT80b9uf pic.twitter.com/9G3dmEod6d