Pavićević: Od prvog minuta se vidjelo da imaju mnogo više energije od nas

Cedevita je prekinula seriju, očigledno, umornog Mornara, drugi put je ove sezone savladala Barane, večeras u "Topolici" sa 94:89.

"Čestitam Cedeviti na potpuno zasluženoj pobjedi. Vidjelo se od prvog minuta da su ušli u meč sa mnogo više energije nego mi. Prije utakmice stavio sam znak pitanja u odnosu na energiju sa kojom čemo ući u utakmicu. Nažalost, energije nije bilo u prvom poluvremenu, dozvolili smo protivniku da stekne veliku prednost. Oni su iskusna ekipa, teško su nam dozvoljavali da se vratimo u utakmicu", rekao je trener Mornara Mihailo Pavićević.

Strateg Mornara je zahvalio barskoj publici.

"Dizala nas je dva, tri puta da smanjimo razliku, ali nismo imali snage za potpuni preokret. Loš procenat šuta i 11 promašenih bacanja su uticali na rezultat, ali to je rezultat jednog velikog umora, potrošnje pet, šest igrača koji nose teret ove godine, i ja ne mogu ništa da im zamjerim. Čestitam mojim momcima koji su u drugom poluvremenu dali posljednji atom snage da pokušaju da dobiju", zaključio je Pavićević.

Najbolji pojedinac Mornara, Uroš Luković (22 poena, 13 skokova), takođe je, čestitao gostima na trijumfu,

"Jako loše smo odigrali prvo poluvrijeme, nismo ispoštovali neke stvari koje smo se dogovorili u pripremi utakmice. Primili smo 53 poena u prvom poluvremenu, što je previše kada se igra kući. U drugom poluvremenu smo to spustili, ali nismo uspjeli da stignemo", rekao je Luković.

Trener Cedevite Jure Zdovc je bio zadovoljan pobjedom, ali ne i igrom svoje ekipe.

"Ja ne mogu da pričam nešto drugo nego što osjećam. Opet smo napravili previše grešaka i stalno smo ih vraćali u igru. Zadovoljan sam pobjedom, ali ne mogu biti zadovoljan igrom. Posebno u odbrani jer primili smo 90 poena, tako da o čemu mi pričamo? No, pobijedili smo i to je sve. Mi moramo igrati bolje i odgovornije. Opet je bilo previše neodgovornosti. Čim smo napravili malo razliku, opet smo se u odbrani malo odmarali i oni su to opet kaznili. Napravili su nam i previše skokova u napadu", rekao je Zdovc.

Kapiten Cedevite Roko Ukić istakao je da je njegova elkipa odigrala jednu solidnu utakmicu.

"No, nismo igrali sjajno. Nezgodno je igrati protiv njih. Igraju jako otvoreno, na velik broj poena, imaju puno samopouzdanja i u velikoj su seriji. Međutim, od početka do kraja smo bili u vođstvu. Ni u jednom trenutku pobjeda nije došla u pitanje i to je za nas dobra pobjeda", rekao je Ukić.

