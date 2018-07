Pavićević: Roster nije zaključen, imamo vremena da intervenišemo

Košarkaški klub Mornar gotovo je kompletirao roster za sljedeću sezonu, punu novih izazova. Barani su prethodnu istorijsku sezonu zaokružili prvom titulom prvaka Crne Gore (u finalu su pobijedili Budućnost), a prije toga su stigli do polufinala plej-ofa ABA lige, četvrtfinala FIBA Evrokupa i finala Kupa Crne Gore...

U Bar su ovog ljeta stigli Amerikanci, bekovi Kadin Karington (23, 193cm) i Andrea Spajt (23, 191 cm), te krilo Vinston Šepard (25, 203 cm), kao i hrvatski krilni centar, Marin Mornar (25, 205 cm).

Ugovore su produžili Uroš Luković, Radoje Vujošević, Nemanja Vranješ, Strahinja Mićović, Vukota Pavić i Marko Mugoša.

Iz kluba su otišli Amerikanci Derek Nidam u Monako i Brendis Rejli-Ros u Cibonu.

Kako navode iz Mornara, tokom priprema znaće se da li će biti još pojačanja i da li će neki igrači eventualno biti pozajmljeni drugim klubovima.

„Roster nije zaključen, imamo vremena da intervenišemo i sastavimo ekipu koja će moći da odgovori svim izazovima u idućoj, izuzetno napornoj sezoni – ističe Đorđije Pavićević, glavni menadžer Mornara.

U namjeri da se što bolje spreme za sezonu u kojoj ih ponovo očekuje borba na četiri fronta (ove sezone će igrati Ulebov Evrokup), koji će, svaki, biti zahtjevniji nego lani, Barani će imati bogat program priprema, koje startuju 15. avgusta.

„Krajem avgusta, zahvaljujući prijatelju, našem Baraninu i uspješnom treneru Savu Vučeviću, putujemo u Francusku, na turnir na kojem će učestvovati najbolje francuske ekipe. Po povratku nastavljamo pripreme u Baru, a onda odalzimo u Bari, gdje ćemo odmjeriti snage s Brindizijem. Očekuju nas, potom, dueli sa Darušafakom i Budućnošću i treninzi u svojoj dvorani od 10. do 16. septembra, kada ponovo idemo na put. Mislili smo najprije da to budu Zadar i Slovenija, ali smo odustali kad smo saznali da u prva dva kola ABA lige gostujemo u Sloveniji, Petrol Olimpiji i Krki, a u četvrtom Zadru. Tako da ćemo, danas će to biti definitivno potvrđeno, u Zagrebu 17. i 18. septembra odigrati dvije utakmice, protiv Cedevite i Cibone“, dodao je Pavićević.

Barani iz Zagreba putuju u Banjaluku, na Superkup ABA lige, od 20. do 23. septembra. Posljednju sedmicu pred start ABA lige i Evrokupa iskoristiće za završne pripreme i duel sa nekim malo slabijim protivnikom.

„Tokom priprema za prošlu sezonu uglavnom smo igrali sa relativno slabijim rivalima i nismo baš najbolje startovali u prvenstvu ABA lige. Zato smo ovog ljeta tražili jake protivnike kako bismo punom snagom krenuli u dva veoma jaka takmičenja – ABA ligu, gdje su se sve ekipe pojačale i Evrokup o kome ne treba trošiti riječi. Jake pripremne utakmice pokazaće i kakav tim imamo, s obzirom da smo izmijenili sastav“, zaključio je glavni menadžer Mornara.

Mornar će ima veoma izazovan raspored na startu sezone - od 29. ili 30. septembra do 24. oktobra odigraće osam teških utakmica, od kojih pet na strani, protiv Olimpije, Krke i Zadra u ABA ligi, te Torina i Skajlajnersu iz Frankfurta u Evrokupu, dok kod kuće igra sa Partizanom u ABA ligi, te Uniksom iz Kazanja i Unikahom iz Malage u Evrokupu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)