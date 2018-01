Pavićević: Sa ovakvom igrom ne znam gdje nam je kraj

Nakon pobjede protiv Olimpije (101:81), kojom su Barani zadržali četvrto mjesto na tabeli ABA lige, trener Mornara Mihailo Pavićević je rekao da mu je “srce puno”.

“Mogu da čestitam mljim igračima na izuzetno kvalitetnoj utakmici. Nije lako sa takvom razlikom dobiti ekipu Olimpije koja je sastavljena od iskusnih i vrlo kvalitetnih igrača, sa dugom rotacijom, sa po dva kvalitetna igrača na svakoj poziciji. Košarku koju smo večeras prikazali, u njoj počinjemo da uživamo svi. Prije svega volim da moji igrači uživaju u njoj, moja malenkost sa stručnim štabom takođe, a, što je najbitnije, kad vidim da dižemo publiku na noge u Baru, da je i ona počela da uživa, da je prepoznala da se stvorio jedan sistem protiv kojeg nije lako igrati. Trebalo je, možda, malo vremena, ali sve je došlo na svoje mjesto”, rekao je Pavićević.

Na putu Mornara do plej-ofa preostalo je još šest kola.

“Ravnopravno ulazimo u tu borbu za četvrto mjesto. Daćemo sve od sebe da to ostvarimo. Ali, iako ne ostvarimo, neće biti kraj svijeta. Više me raduje ova igra od same pobjede”, rekao je Pavićević.

Jedan kuriozitet - u posljednjih osam utakmica, na dva fronta, Mornar je dobio pet, a u svih pet je izgubio prvu četvrtinu, dok je u tri poražen nakon što je dobio prvu dionicu (Cibona, Crvena zvezda, Baken).

“Ne znam, možda moram da popričam sa mojim kondicionim trenerom. Izgleda da ne ide sve najbolje oko zagrijavanja za utakmicu. Treba nam malo duže vremena da uđem u ritam. Šalim se…Ali, večeras nam je klupa, mada je teško dijeliti igrače jer mi smo tim, odradila sjajan posao. Oni su dali maksimalan doprinos ovoj pobjedi, i onda kada su se svi ostali priključili, onda su svi dali maksimum, igrali su sjajno. Ponavljam, ponosan sam na igru koju su večeras prikazali, bilo je šuta za tri poena, atraktivnih poteza, zakucavanja. Mislim da je publika uživala, bio bih srećan ako bismo nastavili ovako da igramo, a onda ne znam gdje nam je kraj”, zaključio je Pavićević.

Vukota Pavić je zahvalio saigračima “na dobroj igri, atraktivnoj, lijepoj za oči”.

“Vidim da je dvorana sve više punija, što me jako zadovoljava. Zaslugom trenera i nas igrača, ovo nam je četvrta vezana pobjeda, i super je stvar što smo potvrdili onaj brejk u Beogradu. Naravno, nećemo se zaustaviti”, rekao je Vukota Pavić koji je pogodio sve tri trojke koje je šutirao na meču.

“To je više stvar glave, nego rutine. Trenira se, vježba se, nadam se da će tako i dalje ostati”, dodao je Pavić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)