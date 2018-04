Pečurke i bijele rade: Kako je Bufon prebolio madridsku nepravdu

Đanluđi Bufon je imao tešku sedmicu iza sebe, bolan poraz od Reala u Madridu, na kontroverzan način, uz crveni karton dobijen zbog protesta nakon sumnjivog, za mnoge i nepostojećeg penala.

Legendarni golman nije birao riječi poslije meča, dva dana kasnije kazao da ne žali zbog svega što je rekao i uradio, a danas odgovorio i na pitanje kako je provodio dane i "liječio rane".

"Odluke koje donesete u određenim trenucima definišu vas kao osobu, sa slabostima i snagom. Ponekad se napravi i nešto što je pogrešno, ali to je ljudski i ja ne bježim od pogrešnih odluka. Poslije Bernabeua sam provodio vrijeme u prirodi, u šetnji među pečurkama i bijelim radama. Bila je to sedmica koja mi je donijela jake emocije, čisti adrenalin, a to je sve dio života", rekao je Bufon.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)