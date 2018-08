Pele: Srećno Kristijano, vlasnik Fijata je 1961. godine ponudio da me kupi

Legendarni brazilski fudbaler Pele poželio je danas sreću Kristijanu Ronaldu uoči njegovog debija za Juventus i otkrio da je torinski klub želio da ga kupi 1961. godine.

"Srećno Kristijano u svojoj prvoj utakmici za Juvenuts. Vlasnik Fijata je 1961. godine ponudio da me kupi, ali ovo su jedine pruge za Pelea", naveo je Pele na Tviteru, uz svoju fotografiju u crno-bijelom dresu Santosa.

Good luck, Cristiano, for your first game with @juventusfc. In '61, Fiat's owner offered to buy me but these are the only stripes for Pelé ! / Boa sorte, @Cristiano, no seu primeiro jogo na Juventus. Em 61, o dono da Fiat tentou me levar, mas essas são as únicas listras pro Pelé! pic.twitter.com/W81OPW5RyM