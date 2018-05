Pelegrini, novi trener Vest Hema: Najplaćeniji u istoriji kluba, ali je plata manja nego kod Kineza

Engleski fudbalski klub Vest Hem imenovao je danas Manuela Pelegrinija za novog trenera.

Pelegrini je za vikend napustio kineski klub Hebej Čajna Forčun i potpisao trogodišnji ugovor sa Vest Hemom.

Kako je prenio Skaj, 64-godišnji Čileanac će postati najplaćeniji trener u klupskoj istoriji, ali će svakako imati manju platu nego u kineskom klubu. Navodi se da je Pelegrini u Hebeju zarađivao 16 miliona funti godišnje.

"Pelegrini je jedan od najpoštovanijih fudbalskih trenera na svijetu i radujemo se saradnji. Važno je što smo postavili nekoga sa znanjem i iskustvom u Premijer ligi, koji zna, ne samo ekipe i igrače u tom takmičenju, već i kakve su ambicije našeg kluba. On donosi reputaciju napadačkog fudbala i zna da izvuče najbolje iz svojih igrača", rekao je kopredsjednik Vest Hema Dejvid Saliven.

"Povrh svega, on je pobjednik, neko ko zna šta je potrebno za uspjeh na najvišem nivou. On je prvi trener Vest Hema koji u svojoj biografiji ima titulu Premijer lige i vjerujemo da će to iskustvo pomoći u postizanju uspjeha u našem klubu", dodao je on.

Pelegrini će uskoro imenovati članove stručnog štaba.

Pelegrini je tokom karijere radio u Viljarealu, Real Madridu i Malagi, a 2013. godine preuzeo je Mančester siti. On je za tri godine u Sitiju osvojio šampionsku titilu i dva Liga kupa.

