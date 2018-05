Pelikansi ubjedljivi protiv šampiona, Hjuston neutralisao Mičela i pobijedio Jutu

Košarkaši Nju Orleansa i Hjustona ostvarili su pobjede u trećim utakmicama polufinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Nju Orleans je pred svojim navijačima savladao aktuelnog šampiona Golden Stejt 119:100 i smanjio rezultat u seriji na 2:1.

Najzaslužniji za pobjedu Pelikansa bio je centar Entoni Dejvis, koji je meč završio sa 33 poena, 18 skokova, tri asistencije i četiri ukradene lopte. Džru Holidej je imao 21 poen, sedam skokova i pet asistencija, dok je Režon Rondo imao čak 21 asistenciju, uz 10 skokova i četiri poena. Nikola Mirotić je dao veliki doprinos sa 16 poena i 13 skokova, a značajnu pomoć sa klupe domaći su imali u vidu Iana Klarka, koji je za 21 minut ubacio 18 poena, prenosi Sport klub.

Kod branioca titule, Klej Tompson je ubacio 26 poena i sedam skokova, Kevin Durent je zabilježio 22 poena, Stef Kari je uz 19 poena imao i šest skokova i četiri ukradene lopte, dok je Drejmond Grin bio blizu tripl-dabla (11p, 12sk, 9as).

Pelikansi već tokom prve četvrtine imali dvocifrenu prednost - poslije serije 10:0 bilo je 27:14. U istom ritmu domaći su nastavili i u uvodnim minutima druge četvrtine, ali je sa druge strane bio fenomenalni Klej Tompson, koji je u tom periodu ubacio 20 od 35 poena Voriorsa.

Ipak, odličnim šutem za tri poena u prvom poluvremenu (10/16), Nju Orleans je uspio da ode na odmor sa plus 6.

Ključni trenuci meča viđeni su na startu treće četvrtine, kad su Pelikansi serijom 10:2 najprije otišli na 72:58, da bi poslije toga dodatno pojačali ritam i u narednim minutima stekli velikih plus 25 (90:65). Tu je bio kraj za Voriorse, koji do kraja meča nisu imali odgovor na sjajnu igru Nju Orleansa, piše Sport klub..

Naredni meč na programu je u nedjelju od 21:30 po našem vremenu, takođe u Nju Orleansu, poslije čega se serija vraća u Ouklend.

Hjuston je kao gost slavio protiv Jute 113:92 i poveo 2:1 u pobjedama.

Najbolji kod Hjustona bio je Džejms Harden sa 25 poena i 12 asistencija, isti broj poena ubacio je Erik Gordon, Kris Pol je dodao 15 poena, sedam skokova i šest asistencija, dok je Klint Kapela uz 11 poena imao i osam skokova, četiri asistencije i isto toliko blokada.

Harden šutira preko Mičela Foto: Reuters

Sport klub piše da razlog za ubjedljiv poraz Jute treba tražiti u činjenici da je Donovan Mičel u potpunosti neutralisan, naročito u prvom poluvremenu. On je na kraju završio meč sa 10 poena (4/16 i igre, 2/7 za tri). Rojs O'Nil je bio najefikasniji sa 17 poena, uz pet skokova, Alek Bruks je dodao 14 poena, a Rudi Gober je uz 12 imao i devet skokova.

Rokitsi su krenuli silovito od starta. Osim uvodnog vođstva domaćih, tim iz Teksasa je diktirao je tempo sve vrijeme, a odlična napadačka igra mu je već poslije nekoliko minuta donijela dvocifrenu prednost koju nije ispuštao do kraja.

Čak 39 ubačenih poena u prvih 12 minuta odveli su Hjustonu na plus 22 u jednom trenutku i već tada je bilo jasno da će najbolji tim u ligaškom dijelu doći do brejka. Juta je mini serijom O'Nila uspjela da priđe na minus 15 sredinom druge četvrtine, ali je ponovo uslijedila furiozna igra Rokitsa, koji su poslije serije 16:3 sa kraja druge i početka treće četvrtine otišli na najvećih plus 37 (80:43), piše Sport klub.

U tim trenucima je pretio pravi kolaps Džezerima, međutim, Hjuston je spustio gas, trener Majk D'Antoni je odlučio da odmori nosioce igre, pa su domaći na kraju uspeli koliko-toliko da ublaže poraz.

Naredni meč na programu je u noći između nedjelje i ponedjeljka od 2 sata po našem vremenu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)