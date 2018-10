Pet crnogorskih šahista na juniorskom Svjetskom prvenstvu

Petoro mladih crnogorskih šahista nastupiće od sjutra do 31. oktobra na juniorskom Svjetskom prvenstvu u grčkom Halkidikiju, saopšteno je iz Šahovskog saveza Crne Gore.

Našu zemlju na ovom takmičenju predstavljaće: Tara Ivanović (u kategoriji djevojčica do 14 godina), Tijana Rakić (u kategoriji djevojčica do 18 godina), Savo Vujović (u kategoriji dječaka do 14 godina), Dario Alivodić (u kategoriji dječaka do 16 godina) i Danilo Pobor (u kategoriji dječaka do 18 godina).

Trener naše ekipe je velemajstor Dragan Kosić.

Svečano otvaranje prvenstva je u subotu u 14.30 sati, pola sata kasnije počinje prvo kolo.

