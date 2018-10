Pet golova srpskog napadača za istoriju Bundes lige

Mladi srpski napadač Luka Jović napravio je golgetersko čudo u Bundes ligi - postigao je čak pet golova u pobjedi Ajntrahta nad Dizeldorfom 7:1.

Jović je sa 20 godina postao najmlađi fudbaler koji je upisao pet pogodaka u šampionatu Njemačke, prvi igrač tima iz Frankfurta koji je imao takav skor.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ With 15 minutes still to play 20-year-old Luka Jovic has scored five goals as Frankfurt lead Dusseldorf 7-1. The youngster has now scored eight goals in his last four appearances.



