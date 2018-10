Pet nada za medalju u Slovačkoj

Kik-boks reprezentacija Crne Gore će od sjutra do subote učestvovati u Bratislavi na Evropskom prvenstvu za seniore. Našu reprezentaciju na šampionatu predstavljaće pet takmičara.

U lou-kiku će se boriti Remzija Dacić u kategoriji do 75 kilograma, Dejvid Kajević do 81 kilogram, Alija Selmanović preko 91 i Anastazija Petrović do 56 kilograma. Miroslav Vujović boriće se u disciplini K1, kategorija preko 91 kilogram.

Selektor Goran Radonjić istakao je da će konkurencija biti veoma jaka, ali se nada uspjehu.

"Očekujemo teško takmičenje. Dobili smo broj takmičara po kategorijama, tako da će svima trebati minimum dvije pobjede do medalje, ukoliko nas žrijeb ne posluži. Za sada, najviše nade polažemo u Dejvida Kajevića, koji bi mogao da napravi veći rezultat."

Predsjednik Kik bok saveza Crne Gore, Ivan Strugar, vjeruje da će naša reprezentacija osvojiti neku od medalja i tako nastaviti niz vrhunskih rezutata na najvećim takmičenjima.

"Ovo je glavno takmičenje za ovu godinu. Nadamo se da ćemo se vratiti sa nekom od medalja i tako nastaviti tradiciju osvajanja odličja na Svjetskim i Evropskim prvenstvima. Godinama unazad osvajali smo bronze, nadamo se da će ovog puta medalja biti sjajnija."

Žrijeb za nadmetanje je sjutra. Prvi mečevi su u utorak.

Kik boks savez Crne Gore zahvaljuje Ministarstvu sporta, uz čiju finansijsku podršku je reprezentacija otputovala na takmičenje.

