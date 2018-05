Petrov podnio ostavku zbog "rata koji se vodi protiv Džudo saveza"

Giorgi Petrov podnio je ostavku na mjesto Nacionalnog trenera reprezentacije Crne Gore, saopšteno je iz Džudo saveza.

Petrov je u pismu Upravnom odboru i Stručnom savjetu Džudo saveza obrazložio svoju odluku, navodeći da je razlog "samo jedan - u ratu koji se vodi protiv Saveza, reprezentacije i mene lično, postalo je nemoguće raditi i očekivati bilo kakav rezultat".

"Nikada nikome od crnogorskih džudista, pa makar oni i ne bili na spisku reprezentacije, nije onemogućeno da prisustvuju treninzima nacionalnog tima, naprotiv. Otvorio sam vrata za sve, bez obzira što je jedan broj takmičara od starta, iz meni potpuno nepoznatih razloga, uporno opstruirao moj rad, dovodio u sumnju moj autoritet, pa čak i znanje, bez obira na rezultate koje sam ostvario i kao takmičar i kao trener. Naravno, pristojnost i filozofija džudoa ne dozvoljavaju mi, niti ja želim, da ih podsjećam na njih.

U tome je prednjačio Srđan Mrvaljević, koji je na sve načine pokušavao da minira rad reprezentacije . Znam da za njega nije bilo ni kluba ni trenera koji mu je odgovarao u Srbiji, te da mu nije bio po volji ni moj prethodnik iz Austrije kojeg je zvao “Nemac sa satom”, a za kojim je poslije ronio suze, iako se, koliko čujem, ni kod njega nikada nije pojavio na treningu. Od starta je počela njegova opstrukcija, komentarisao je moju stručnost iako nikada nije bio u prilici da se lično uvjeri da li sam stručan ili ne. Za njega sam bio „'uta Bugarin'.

Kap je prelila čašu na Evropskom prvenstvu u Izraelu. Zbog njegovih očajnih rezultata, ali i odnosa prema reprezentaciji, bio sam za to da Mrvaljević ne putuje na Evropsko prvenstvo. Smatrao sam da ne može napraviti bilo kakav rezultat, te da će negativno uticati na ostatak ekipe. I na one njemu podređene i potčinjene, kojima obećava da će „kad on uskoro postane predsjednik Saveza, oni postati svjetske veličine“, kao i one čiji mukotrpni rad i odricanja godinama omalovažava i kojima već prijeti da će ih protjerati iz džudoa.

Ali, predsjednik Džudo saveza gosp. Dragomir Bečanović insistirao je da Mrvaljević bude u timu, govoreći da je u pitanju veliko takmičenje i smatrajući da možda ima šansu da zablista posljednji put.

Nažalost, ispostavilo se da sam ja bio u pravu. Mrvaljević je jedina osoba u reprezentaciji koja nije željela da se pojavi sa obilježjima nacionalnog tima Crne Gore, sve vrijeme trudio se da omalovaži napor koji je Savez uradilo da budemo jedna od najbrojnijih reprezentacija sa prostora bivše Jugoslavije, a na kraju doživio je rezultatski debakl.

S obzirom na takve odnose unutar reprezentacije, te na činjenicu da me Savez nije poslušao prilikom određivanja spiska za Evropsko prvenstvo, uprkos činjenici da smo imali sjajnu saradnju tokom proteklih godinu i po dana, odlučio sam se da podnesem ostavku. Uostalom, nakon isteka jednogodišnjeg ugovora saradnju sa Džudo savezom nastavio sam na riječ i zbog prijateljskog odnosa sa predsjednikom Bečanovićem, na čije sam insistiranje i prihvatio mjesto nacionalnog trenera reprezentacije Crne Gore", naveo je Petrov u pismu, koje je medijima proslijedio DŽSCG.

