Pijani ruski fudbaleri pretukli ljude u kafeu: Kokorin i Mamaev udarali i stolicom

Aleksandar Kokorin, jedan od najboljih ruskih fudbalera, mogao bi da dobije pet godina zatvora, a vjerovatno više nikada neće igrati za reprezentaciju, nakon što je u jednom moskovskom kafeu nasrnuo na čovjeka.

Sigurnosne kamere su snimile Kokorina kako udara čovjeka stolicom, a zatim ga i napada.

On je povijedio i još jednu osobu u tom napadu, koji je izveo dok je nosio kapuljaču preko glave.

Kako navode mediji, nastradali su Denisa Paka, jednog od direktora Ruskog istraživačkog automobilističkog centra (NAMI) i bjeloruskog državljanina Viktora Solovljeva, koji je vozač poznate ruske TV voditeljke Olge Ušakove.

Jedan od povrijeđenih je ostao bez zuba, a obojica su završila u bolnici.

Aleksandr Kokorin (Zenit) & Pavel Mamaev (Krasnodar) assaulting Russian govt official in a cafe.

Kokorin is the one with the chair and Mamaev is in the Gucci hoodie.

Both have history of anti-social behaviour.

Kokorin was once linked with a move to Arsenal. pic.twitter.com/GN0AKbdb3W