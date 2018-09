Pikford na Gudisonu još šest godina

Golman Evertona Džordan Pikford produžio je ugovor sa klubom i ostaće na "Gudisonu" do 2024. godine. Pikford je prošlog ljeta pojačao Everton iz Sanderlenda za 25 miliona funti i sjajnim odbranama izborio se za status prvog golmana selekcije Engleske.

Klub je objavio novi šestogodišnji ugovor sa Pikfordom.

@JPickford1 has signed a new six-year contract with #EFC!



More ➡️ https://t.co/1d4WmLyzF0

— Everton (@Everton) September 26, 2018

Pikford je na Mundijalu u Rusiji za selekciju Gordog Albiona branio u sedam utakmica, a ovaj 24-godišnjak na dvije od njih nije primio gol. Engleske je zauzela četvrto mjesto, pošto je izgubila polufinale od Hrvatske sa 2:1 u nadoknadi vremena, a potom meč za bronzu od Belgije.

