Pjaniđani: Mogli smo mnogo ranije da riješimo utakmicu

Trener Armanija Simone Pjaniđani rekao je da je njegova ekipa zaslužila pobjedu protiv Budućnosti u Morači na startu Evrolige.

"Na ovakvim mečevima izuzetno je važno da otvorite dobro utakmicu. To smo i uradili. Počeli smo mnogo bolje od Budućnosti. U uvodu drugog poluvremena imali smo nekoliko situacija da riješimo utakmicu, ali smo promašili neke otvorene šuteve", rekao je Pjaniđani.

Iskusni italijanski trener zamjerio je svojim igračima zbog toga što je Budućnost imala mnogo ofanzivnih skokova...

"Čak 20. To ne smije da nam se događa. Izgubili smo i nekoliko lopti, držali smo Budućnost u igri do kraja. U gostima je teško pobjeđivati, mogli smo ranije da sve završimo", kazao je on.

Pjaniđani je bio u Podgorici prije 15 godina, kao trener Montepaskija...

"Sve je drugačije, Evroliga je veliko takmičenje, sve veće i veće, sa 30 mečeva. Tada su bile grupe, moglo je da se kalkuliše. Sada je kalendar takmičenja paklen, imamo i domaću ligu... Potpuno je drugačiji košarkaški svijet nego što je bio tada. Zato, čestitke Budućnosti što je ponovo dio ovog takmičenja, koje je drugo po kvalitetu na svijetu", kazao je Pjaniđani.

