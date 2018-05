Pljevljak heroj mađarskog velikana: Mijuško Bojović donio Ujpeštu trofej u Kupu

Navijači mađarskog velikana slave Pljevljaka - Mijuško Bojović je bio heroj finala Kupa, jer je dao gol i posljednji penal u obračunu Ujpešta sa Fudbalskom akademijom Puškaš.

Nekadašnji mladi reprezentativac je na „Grupama areni“ u Budimpešti dao gol za preokret svog tima u 62. minutu, ali je svega četiri minuta kasnije Hrvat Antonio Perošević izjednačio na 2:2.

Do kraja regularnog toka i u produžecima nije bilo golova, pa su osvajača trofeja rješavali penali. Nakon pet serija je bilo 6:6 u ukupnom rezultatu, a šestu je otvorio Bojović i šutem po sredini gola donio prednost Ujpeštu.

Tada je u drugog heroja izrastao srpski golman Filip Pajović, koji je odbranio udarac Janoša Hegeduša za veliko slavlje tima koji sa klupe predvodi Nebojša Vignjević.

Újpest win their 10th Magyar Kupa, and just like their last one 4 years ago, it’s on penalties.



The last four finals that they’ve won have all gone to extra time pic.twitter.com/OtvIEqUnpa