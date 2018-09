Pobjeda produžava nadu, poraz ruši san o Kini

U gradu u kojem su rukometaši Crne Gore odigrali možda i najbolji meč od obnavljanja državnosti i u potpunosti nadigrali veliku Švedsku, njihove kolege iz košarkaške reprezentacije tražiće veoma važnu pobjedu. Večerašnji sudar sa Ukrajinom u Nikšiću biće prekretnica za tim Zvezdana Mitrovića - pobjeda ih ostavlja u igri za prvi nastup na svjetskim prvenstvima, poraz im praktično zatvara sva vrata šampionata u Kini.

„Crveni” su trenutno 5. u grupi I, sa dvije pobjede manje od Letonije i Turske, od kojih jednu moraju da prestignu da bi došli do vize za Mundobasket. Između njih je Ukrajina sa pobjedom više i jasno je da je trijumf neophodan kako bi u drugom i trećem „prozoru”, od 29. novembra do 2. decembra, odnosno od 22. do 25. februara naredne godine, postojala nada u plasman na najveću svjetsku smotru „kraljice igara”...

- Čeka nas izuzetno važna utakmica u Nikšiću. Ukrajina je odlična ekipa, što je pokazala pobjedom nad Španijom. Igra se se bazira na tri nosioca - Džeteru, Mihaljuku i Kravcovu. Moramo da budemo spremni na tešku utakmicu tokom svih 40 minuta - upozorava Petar Popović.

Mladi bek Budućnost Volija otkriva recept.

- Moramo da igramo agresivno i u odbrani i u napadu, a prije svega pametno. Igramo pred domaćom publikom, što je veliki plus. Sve osim pobjede bi bio neuspjeh. Spremni smo, jedva čekamo utakmicu u Nikšiću i pozivam navijače da dođu u što većem broju da nas podrže.

Jedan od heroja polufinala ABA lige, u kojem je podgorički klub izbacio Cedevitu, uvjerava da važnost meča neće uticati na njega i saigrače.

- Svi smo profesionalci, navikli smo da igramo bitne utakmice, koje nose veliki značaj. Sigurno da postoji pritisak, ali ne toliki da bi nas sputao ili omeo da igramo slabije. Mislim da će to biti pozitivan pritisak, a nadam se da će nas puna dvorana nositi do važne pobjede.

Do kraja je još pet kola i pitanje je koliko će pobjeda biti potrebo za plasman u Kinu. Jedno je sigurno - večerašnja je neophodna.

- Još je rano da se bavimo matematikom ko s kim igra i kako ko može da ide dalje. Sav fokus smo usmjerili na utakmicu sa Ukrajinom, nadamo se pobjedi - zaključio je Popović.

Meč Crna Gora - Ukrajina počinje u 20.15 časova, a ulaznice po cijeni od dva eura se prodaju u hotelu „Onogošt” i na biletarnici Sportskog centra „Nikšić”.

Selektor Mitrović je morao da izvrši jednu promjenu u sastavu - umjesto povrijeđenog Derika Nidama, među 12 igrača će biti Nikšićanin Nemanja Vranješ.

