Podgorica slaviće cijela: Budućnost u finalu!

Konačno, iz šestog pokušaja "plavi" su preskočili polufinalni duel, sjajnom pobjedom nad Cedevitom u majstorici - 72:57.

Do istorijskog trijumfa, Budućnost je došla izuzetnom igrom u drugom poluvremenu, u kome je slomila i zgromila rivala.

Serijom 14:0 krajem treće i početkom četvrte četvrtine, Budućnost je preokrenula zaostatak, koji je u jednom trenutku iznosio 11 poena...

Junak je bio Petar Popović, maestralnom igrom u odbrani, a mladi bek je pogodio i važne šuteve...

Bila je to, ipak, timska pobjeda, uz pomoć navijača, koji su dali veliku energiju sa tribina.

Četvrta četvrtina

Ovacije Aleksandru Džikću, Budućnost je prvi put u finalu ABA lige.

Ivanoviiiićććć - 72:57.

Cedevita je za osam i po minuta postigla samo četiri poena!

Popoviiiiććććććć - 12 poena, trojka, leti Budućnost ka finalu - 67:50.

Gordić tri puta precizan sa penala - 64:50 za Budućnost.

Popović i Lendri nose Budućnost ka finalu - 61:50, četiri minuta do kraja..

Trojka Poovića od table, za maksimalnih plus 9 - 57:48, pa Lendi za 11 poena prednosti - 59:48.

Ukić prekida seriju Budućnosti od 14:0...

Morača podrhtava...

Serija Budućnosti 12:0, šest poena prednosti - 52:46.

Budućnost vodi, prvi put poslije prve četvrtine - 47:46.

Cedevita ima poen prednosti pred posljednjih 10 minuta - 46:45.

Prava drama u majstorici za finale.

Treća četvrtina

Za četiri sekunde, Gordić je pretrčao cijeli teren i pogodio uz zvuk sirene - 45:46.

Još jedna trojka, Ivanović, opet je Budućnost blizu - 43:46.

I ponovo Cedevita na trojku uzvraća trojkom - 44:36, pogodio je Krušlin iz ugla.

Konačno Gordić, prvi koš iz igre, četvrti poen...

Poslije više četiri minuta bez koša, trojka Lendira, ali Ukić je raspoložen - pogodio je za tri, 33:41.

Gordić je zatim promašio i trojku, a na drugoj strani Stipanović.

Ne ide Gordiću, promašio je dva bacanja, samo jedan poen u dosadašnjem toku meča.

Poeni Barovića, ali je uzvratio Stipanović, koji nije iskoristio slobodno bacanje.

Cedevita na poluvremenu ima četiri poena prednosti - 32:28.

Gosti su imali i plus 11 na početku druge četvrtine, "plavi" su uspjeli da se vrate u igru, pogodivši nekoliko teških šuteva, na isteku napada.

Druga četvrtina

Ne igra dobro Budućnost u napadu, ali pogađaju domaći igrači neke teške šuteve.

Dobra igra Dolmana, koš uz faul, osam poena ima Amerikanac - 26:30.

Ukić je ubacio trojku, nakon tajm-auta - 23:29.

Foto: Filip Roganović

Budućnost je uhvatila priključak, nakon lijepe akcije Gibson - Lendri - 23:26.

Još jedan loš napad, ali ovoga puta je Gibson dvije sekunde prije kraja ubacio trojku - 21:26.

Veliki problemi Budućnosti u napadu, dva zaredom su završena bez šuta, odbrana Cedevite na izuzetnom nivou.

Trojka Ivanovića iz očeja i na isteku napada, dovoljno da se podigne atmosfera u dvorani - 17:24.

Budućnost je prekinula niz rivala, a nakon samo tri primljena poena, Jure Zdovc je tražio tajm-aut.

Serija Cedevite iznosi 14:0.

Novi poeni gostiju, Čeri pogađa za tri poena - 22:11 za goste.

Cedevita vodi sa 17:11 - prvu četvrtinu je završila serijom 8:0 i ima prednost nakon prvih 10 minuta.

Popović je faulirao Čerija, a onda je i došlo do sukoba dvojice igrača koji je odmah prekinut. Obojica su dobili po nesportsku ličnu grešku, što znači da bek "plavih" već ima tri faula.

Opet tri od tri Šehovića za 11:9, a potom je neobično "iz odbojke" poentirao Stipanović za 11:11.

Cedevita ima minimalnu prednost (9:8), a Suad Šehović će opet imati tri slobodna bacanja.

Suad Šehović je fauliran pri šutu za tri poena i iskoristio je sva tri slobodna bacanja - 6:5.

Na terenu je u dresu Budućnosti i povratnik nakon povrede Filip Barović.

Dolmen je trojkom otvorio utakmicu, ali su gosti odgovorili serijom 5:0 poenima Krušlina i Markote - 3:5.

Počeo je meč odluke u prepunoj "Morači" - prvi napad ima Budućnost.

Košarkaši Budućnost Volija i Cedevite od 19 sati igraju odlučujući meč u polufinalu plej-ofa ABA lige.

"Plavi" žele u prvo finale regionalnog takmičenja, nakon pet neuspješnih pokušaja kroz doigravanje ili na fajnl-foru.

Prvi meč u seriji Budućnost je dobila u "Morači" sa 84:83, dok je Cedevita slavila u Zagrebu (82:75).

