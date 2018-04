Pogba: Ne razmišljam o transferu iz Junajteda

Fudbaler Mančester junajteda Pol Pogba rekao je danas da trenutno razmišlja o svom klubu, uprkos spekulacijama da će napustiti Old Traford na kraju sezone.

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je, uoči derbija sa Junajtedom početkom ovog mjeseca, da je menadžer Mino Rajola tokom januarskog prelaznog roka ponudio Pogbu i Henriha Mhitarjana njegovom klubu.

Pogba je na početku sezone imao problema sa formom, ali u posljednje vreme igra bolje. On je postigao dva gola protiv Sitija u mančesterskm derbiju (3:2), 7. aprila, a bio je i jedan od najboljih u polufinalu FA kupa protv Totenhema (2:1), u subotu.

"Sada sam u Mančester junajtedu i razmišljam samo o sadašnjosti. Ne razmišljam o transferima. Igraćemo u finalu FA kupa, a iza ugla je Svjetsko prvenstvo", rekao je Pogba, preneo je Skaj.

Spekulisalo se i da će francuski reprezentativac preći u Pari sen Žermen, ali je on to negirao. Takođe, mediji su navodili i da je u lošim odnosima sa trenerom Žozeom Murinjom.

"Nemam problem sa njim i mislim da on nema problem sa mnom. On je trener i on donosi odluke. Ja sam igrač i prihvatam te odluke. Moram da odgovorim na terenu", naveo je Pogba.

