Pogba uzeo mikrofon i zapjevao Kanteu, pominje i Mesija...

Francuska slavi fudbalsku reprezentaciju, a saigrači ne prestaju da veličaju partije N'Goloa Kantea na Mundijalu.

Vezista koji je odigrao Mundijal gotovo bez greške uvijek radi dio posla koji se ne vidi u statistici, pa mu je Pol Pogba na slavlju u Parizu i poklonio pjesmu u kojoj se pominje i Lionel Mesi.

Pjevao je i selektor Didije Dešan...

"N'Golo Kante - on je mali, on je fin, on je smirio Lionela Mesija...", riječi su u pjesmi.

Unbelievable scenes outside the French presidential palace as Paul Pogba breaks out with the now famous N'Golo Kanté chant, Deschamps giddily joins in: "N'Golo Kanté, he is small, he is nice, he shut down Lionel Messi..." pic.twitter.com/7vAcUerZWD