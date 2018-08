Pogba želi sve trofeje, Šo oduševljen prvijencem

Fudbaler Mančester Junajteda Pol Pogba kazao je da je znao da će utakmica sa Lesterom na startu Premijer lige biti teška.

Junajted je trijumfovao sa 2:1, a prvi gol u novoj sezoni elitnog takmičenja u Engleskoj dao je francuski vezista iz penala u trećem minutu.

"Vratio sam se sa odmora u ponedjeljak i znao sam da će biti teško u prvoj utakmici. Nisam odigrao nijednu pripremnu utakmicu, ali sada je bilo dobro. Želeli smo pobjedu na startu i to smo ostvarili", kazao je Pogba i osvrnuo se na izvođenje penala i čudan zalet prije udarca:

"To je moj stil, to uvijek radim. Znam da je predugo, da može da omete golmana, ali tako izvodim penale. Najvažnije je dati gol, da sam ga promašio znam šta šta bih sve slušao... Nemamo konkretnog izvođača penala, sve je do toga ko se kako osjeti u trenutku. Mogao sam i da prepustim Aleksisu... Pobjeda je važna, a ne ko postigne gol".

Osvajač Svjetskog šampionata sa Francuskom ovog ljeta za kraj je istakao je da mu motiva ne manjka posle Mundijala u Rusiji, piše Sport klub.

"To je veliko takmičenje, sjajan uspjeh, uvijek će se pamtiti, ali želim da osvojim sve. Nisam osvojio Premijer ligu, Ligu šampiona, Evropsko prvenstvo... Ima još trofeja, a ja volim izazove. Hoću da napradujem, zato što sam još mlad, i da osvajam pehare", zaključio je Pogba, koji je na utakmici sa Lesterom bio kapiten Junajteda.

Junak pobede Junajteda na startu prvenstva, Luk Šo, sijao je od sreće poslije postignutog prvijenca, kojim je povisio prednost na 2:0 i praktično riješio meč.

"To je moj prvenac i samo to je važno. Uopšte nije bitno kako sam ga postigao. Želeo sam da izbijem ispred njega i smjestio sam je u gol. Najlepši ojsećaj u karijeri. Radio sam naporno u predsezoni i čak i večeras mislim da mogu mnogo više i nastaviću da se dokazujem menadžeru", rekao je Šo.

Lijevi bek nije postigao nijedan gol za četiri godine provedene na Old Trafordu, a ni prije toga u dresu Sautemptona.

