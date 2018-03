Pogledajte Boltov prvi gol u dresu Borusije: Može li slavni atletičar na fudbalski teren

Usein Bolt je danas odradio prvi pravi fudbalski trening u karijeri.

Narednih dana pokušaće da se nametne trenerima Borusije Dortmund i da počne ozbiljnu fudbalsku karijeru.

Direktor "milionera" Karsten Kramer je rekao da su Boltove namjere "ozbiljne".

"On nije došao da se pojavi, da žonglira tri puta i ode. On je došao da proba. Bolt jeste u dobrim odnosima sa šefovima 'Pume', ali ovo nije samo marketinški posao", rekao je Kramer.

"Vidjećemo narednih dana, i mi i on, šta može da se uradi, a pauza zbog obaveza reprezentacija je najbolja prilika da uđe u proces".

Boltovo pojavljivanje izazvalo je ogromno interesovanje, a kamere su snimile i njegov prvi gol - dobru reakciju i precizan udarac glavom.

He just needs good service ⚡️ @usainbolt #BVBolt pic.twitter.com/qe5K7xykNv