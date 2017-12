Pogledajte kopiju najboljeg zakucavanja svih vremena: Stivens kao Karter

Prije 17 godina na Olimpijskim igrama u Sidneju izvedeno je jedno od najboljih i najpoznatijih zakucavanja svih vremena.

Tada je Vins Karter, koji i danas igra NBA ligu (Sakramento) bukvalno preletio preko Francuza Fredrika Vajsa, visokog 218 centimetara.

Večeras se istorija ponovila - na francuskom all-star meču, preko sada 40-godišnjeg Vajsa zakucao je igrač Le Mana Di Džej Stivens.

Nije to uradio u igri, već u revijalnom dijelu, Vajs je "dobrovoljno" pristao da bude "žrtva".

DJ @DdotJAY30 Stephens jumping over @Bigfredstyle Weis in the French #ASG2017 like @mrvincecarter15 back in 2000 pic.twitter.com/tU8O27mR3k