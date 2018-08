Pogledajte: Marko Milić "preletio" automobil i 21 godinu kasnije

Prije 21 godinu, Marko Milić je izveo jedno od najatraktivnijih revijalnih zakucavanja u to vrijeme.

Milić je tada na slovenačkom ol-staru preletio preko automobila da bi ubacio loptu u koš.

Sinoć je, na oproštajnom meču Boštjana Nahbara i Sanija Bećirovića, ponovio svoj "let", ali ga je prilagodio godinama - sada ima 41.

Pogledajte kako je to izgledalo.

This is very funny. Marko Milic tried to dunk over a car again in Sani Becirovic and Boki Nachbar's farewell game. Well, kind of. Find out here... pic.twitter.com/RVq8YmhBNa