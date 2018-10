Pogledate dio atmosfere iz Morače sa evroligaškog predstavljanja Budućnosti

Košarkaši Budućnost Volija danas imaju prvu evroligašku aktivnost - u Podgorici je u toku tzv. Media day, dan posvećen predstavljanju tima, koji će naredne sezone igrati elitno takmičenje.

Ekipa iz Barselone je u Morači kako bi evropskoj košarkaškoj javnosti iz drugog ugla predstavila šampiona ABA lige.

Pogledajte djelić atmosfere iz podgoričke dvorane...

A new location for this season...



It’s the @KKBuducnostVOLI Media Day 🎥 pic.twitter.com/aCpO3HukZY